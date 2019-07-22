Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Dini, dili, medeniyeti ne olursa olsun Türk milletinin haklı direnişinin yanında olan onlarca öğrencinin hikâyeleri ise, bir kitapta toplandı. İşte YTB’nin “Uluslararası Öğrencilerin Gözünde 15 Temmuz” raporundaki o öğrenciler:

TARİHTE BELKİ BU İLK

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi Filistinli Bilal Saleymeh, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını bildikleri için ilk başta “Türkiye’de darbe mi olur?” diye şaşırdıklarını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarıyla sokağa çıktıklarını belirten Saleymeh, “Sabah namazına kadar sokaktaydık” dedi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ganalı Yahaya Baako da “Türkiye, bizim ikinci vatanımız. Türk bayrağını elimizin eriştiği en yüksek noktaya kaldırmak için birbirimizle yarıştık. Bu millete saygım sonsuzdu; daha da arttı” diyerek, tüm demokrasi nöbetlerine katıldıklarını ifade etti. Necmettin Erbakan Üniversitesi İslam Hukuku doktora öğrencisi Afganistanlı Ghawsodin Tahiry, meydanlarda Türk kardeşlerinin yanında olduklarını vurgularken, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi Burkina Faso’lu Abdoul Aziz Sawadoogo da “Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Tankları, sopayla kovalamak nasıl bir şey!” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Yüksek Lisans öğrencisi Hindistanlı Md. Mubassir Anjum ise tankları bedenleriyle durduran insanları daha önce hiç görmediğini dile getirerek, “O gece bu halkın yaptığı, belki tarihteki ilk örnektir” ifadesini kullandı.