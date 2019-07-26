Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek için örgüt kurma ve bu örgüt faaliyeti kapsamında silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmalarda toplam 65 şüpheli hakkında 26.07.2019 tarihinde gözaltı kararı verilmiş olup, yapılan operasyon ile 48 kişi yakalanmış, yakalanan şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 800 adet fişek, 2 adet namlu, 9 adet şarjör, fişek ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah tamirinde kullanılan CNC tezgahı ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.



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