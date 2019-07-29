Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Klasik mühimmat tipleri ile etkinlik sağlanamayan birçok hava tehdidine karşı maliyet-etkin hava savunma çözümü sağlıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen dip tapalı bir akıllı mühimmat olan Atom, parçacıklı mühimmat ile birlikte kullanıldığında namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artarak küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlıyor. Atom, hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyeti yakalıyor.

Geliştirilmiş parçacık saçılımına sahip Atom, 4 kilometre etkili menzille, elektromanyetik karıştırmaya karşı dayanıklı görev yapıyor. Atom’un görevlere yönelik üç farklı versiyonu bulunuyor. Atom; havadan karaya ve seyir füzelerini, insansız hava araçlarını (İHA), savaş uçaklarını, helikopterleri, tankları, zırhlı muharebe araçlarını, bina, korunak ve benzeri sabit hedefler, sütre gerisinden taarruz eden birlikleri ve İHA’ları etkisiz hâle getiriyor.