Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, yedi ay evvel Mardin Büyükşehir Belediyesinde İŞKUR üzerinden işe alınan ve 20 gün önce görev süresi dolan bir çocuk annesi G.K. (30), tekrar işe girebilmek için belediyeye bağlı personel alımından sorumlu Kent AŞ’ye başvurdu. Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D, G.K’yi arayarak sahibi olduğu otelde görüşmek istediğini belirtti. G.K. ise A.D’ye belediyede görüşmek istediğini söyledi. A.D, görüşmeye 14 yaşındaki kızı ile giden G.K’ye kendisini otelde işe almak istediğini, işinin ise “kendisine sabah kahvaltı tabağı hazırlamak” olduğunu ifade etti. Bunun üzerine belediyeden ayrılan G.K, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sözlü taciz edildiği gerekçesiyle verdiği ve yaşananları tüm ayrıntısıyla anlattığı dilekçede, A.D. ile bu kişiye telefon numarasını verdiğinden şüphelendiği Kent AŞ Müdür Yardımcısı M.Ç’den de şikâyetçi oldu.

G.K. “On dört yaşındaki kızımın önünde kadınlık gururumu zedeledi. Bunların cezasını çekmesini istiyorum. Sadece o değil, numaramı verenden de şikâyetçiyim” dedi.