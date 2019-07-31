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Savcılık'tan flaş Pucca talebi
31.07.2019 - 15:02 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Pucca’ isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında “uyuşturucuya özendirme” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti. Suç unsurlarının oluşmadığını ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirten Başsavcılık, İstinaf Mahkemesine başvurdu.
Etiketler : Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,Pucca,
640811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640811.aspx
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