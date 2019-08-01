Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Türkiye’de su konusunda yetkili 50 uzmandan oluşan 150 kişilik bir ekiple Irak’ın başta su olmak üzere enerji ve altyapı problemlerinin çözümüne yönelik detaylı eylem planı hazırlayan Eroğlu’nun dosyası kabarık. Üç dilde hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sunulan eylem planında beş başlık üzerinde duruldu. Atık su, sulama projeleri, Musul ve Bağdat’taki içme suyu projeleri, barajlar ve taşkınla mücadele başlıkları bulunuyor. Irak ile devam edecek görüşmelerde su dışında tren yolu ile otoban konuları da masada olacak.