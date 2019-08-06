Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE ANKARA



Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan ‘Güvenli Bölge’ görüşmelerinde ikinci tur dün Ankara’da gerçekleştirildi. Üst düzey askerlerden oluşan ABD’li bir heyet, Milli Savunma Bakanlığı’nda 7 saatten fazla süren temaslarda bulundu. Güvenli bölge konusunda taraflar taleplerini ortaya koyarken, güveni bölgenin detayları kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Görüşmelerin dünkü bölümü tamamlanırken, Milli Savunma Bakanlığı görüşmenin bugün de devam edeceğini açıkladı.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

ABD, Suriye’nin kuzeyinde yer yer 5 ila 14 kilometre derinlikte bir güvenli bölge ve terör örgütü PYD/YPG’nin bölgede varlığının devam edeceği bir öneri ile geçtiğimiz ay Ankara’ya gelmiş ancak bu öneri kabul görmemişti. ABD’nin teklifi, Ankara tarafından net bir şekilde reddedilmişti. ABD’li heyet dün yeniden Ankara’daydı. Sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı’nda başlayan kritik toplantı gün boyu devam etti. Edinilen bilgilere göre; ABD’li heyet yeni bir teklifle masaya oturdu. ABD tarafının, Türkiye’ye Suriye sınırının güneyinde 15 kilometre derinliğinde ve 140 kilometre uzunluğunda bir alanda terör örgütü PYD/YPG olmadığı bir ‘güvenlik alanı’ oluşturma teklifinde bulunduğu, ayrıca PYD/YPG’nin bu bölgenin gerisine çekilmesinin önerildiği bildirildi.

POZİSYONU DEĞİŞMEDİ

Ankara, Fırat’ın doğusu konusundaki pozisyonunu değiştirmezken, 30-35 kilometrelik bir barış koridorunun oluşturulmasını istiyor. Bu kapsamda ayrıca, terör örgüt YPG’nin bölgeden tamamen çekilmesini, ABD’nin YPG’ye verdiği ağır silahların tamamen toplanmasını ve YPG’nin bölgede oluşturduğu sığınak, barınak, tünel gibi tahkimatların tamamen imha edilmesini talep ediyor. Oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün TSK’da olması ise Ankara’nın kırmızı çizgisini oluşturuyor. Bu kararlılığın ABD’li heyete bir kez daha dünkü toplantıda iletildiği belirtildi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Mili Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşmelerde ABD’li heyet ile güveni bölge konusunda uzlaşı sağlanamaması durumda askeri seçeneğin masaya geleceği belirtiliyor. Askeri kaynaklar, operasyon için tüm hazırlıkların yapıldığını vurgularken, ABD’nin “oyalama ve zaman kazanma stratejisi” izlemesi durumunda Fırat’ın doğusuna yönelik askeri bir operasyon için düğmeye basılacağını belirtiliyor.