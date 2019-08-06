Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Çanakkale Zafer Müzesini 2019’un ilk altı ayında 26 bin 567 kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, rehberler eşliğinde bilgiler alırken eserleri de yakından inceleme imkanı buluyorlar. Bağcılar Belediyesi yetkilileri, ziyaretçiler dışında daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla YouTube kanalı kurdu. Öncelikle Çanakkale Zafer Müzesindeki orijinal Çanakkale savaş materyallerinden realistik silikon heykellere; Nusret mayın gemisi iç bölüm uygulamasından Gelibolu topoğrafyasına kadar bütün çalışmaları gösteren video ve klipler hazırlandı. Geçmişle günümüz arasında bağ kuran bu zengin içerikler, kurulan “Bagcilarmuze” adlı kanalda izlenime sunuldu. İnternet kullanıcıları, kanalın paylaşımlarına beğeni ve her türlü yorum da yaparak etkileşimde bulunabiliyor.



GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençleri çoğunlukla sanal ortamda görüyoruz. Onlarla rahat iletişime geçmek için biz de orada yerimizi aldık. Bu kanal sayesinde Çanakkale Zaferi’ni onlara anlatıyoruz. Çok faydalı bir çalışma oldu” dedi. İHA