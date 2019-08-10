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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kıbrıs mesajı
10.08.2019 - 14:09 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, KKTC'de komandoların eğitimini denetledi, kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Akar, "Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin." dedi.
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Etiketler : Milli Savunma Bakanı Akar,Kıbrıs,
643097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643097.aspx
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