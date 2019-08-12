Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Dünya liderleri mesajlarını dijital platformlar üzerinden paylaşırken, birçok konuda diplomasi trafiği dijital ortamlarda verilen mesajlarla yürütülüyor. Türkiye’nin diplomatik adımlarının şekillendiği bu yılki Büyükelçiler Konferansında dijital diplomasi en önemli başlıklar arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da dikkat çektiği dijital diplomasiye önümüzdeki dönemde ağırlık verileceği vurgulandı. Buna göre Türk diplomatlar dijital platformları ve sosyal ağları daha aktif kullanacak. Diplomatik mesajlar dijital hesaplar üzerinden verilecek. Büyükelçiler bulundukları ülkelerin özel günlerinde ve faaliyetlerinden sosyal medya platformları üzerinde mesajlar yayınlayacak. Yine muhtemel bir kriz anında diplomatlar gerekli mesajlarla kamuoyunu buradan bilgilendirecek. Bu adımlarla Türkiye’nin politikaları kitlelere doğru şekilde sunulabilecek. Türkiye’ye karşı yürütülen olumsuz algı operasyonlarına da buradan anında cevap verilebilecek. Türkiye’nin tezleri ve dünya genelini ilgilendiren adımlar, diplomatlar aracılığı ile daha yoğun bir şekilde gündeme taşınacak.