Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müdahalede bulunuyor.



