Edinilen bilgiye göre, Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müdahalede bulunuyor.
Kütahya'da orman yangını
12.08.2019 - 20:04 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müdahalede bulunuyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : yangın,kütahya,
643445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643445.aspx
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