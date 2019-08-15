Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında; Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır” denildi.
İHA'lar göreve başladı
15.08.2019 - 05:07 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, bölgede insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığını açıkladı.
Etiketler : iha,suriye,
643809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643809.aspx
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