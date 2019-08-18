Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçe merkezi semalarında gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) tespit edildi. Şüpheli İHA, askerler tarafından ateş altına alındı. Bir süre ateş altına alınan İHA gecenin karanlığında kaybolurken, komuta merkezi olduğu değerlendirilen noktalar ise top atışına tutuldu.

