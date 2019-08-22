Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes’e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen “THK uçakları”na dair tartışma sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi;

"Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyassetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor."