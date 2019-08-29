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Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması
29.08.2019 - 10:30 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül idam tartışmaları ile ilgili: Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir.
Etiketler : adalet bakanı,idam,açıklama,
646980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646980.aspx
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