Yıllık izinlerini baba ocağında geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen "gurbetçiler" nedeniyle sınır kapılarında hareketlilik yaşanıyor.

Gurbetçi araçları Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise bu yıl kullanılmaya başlanan park sistemi, uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçti.

Memleketlerinden yola çıktıktan sonra ilk durakları Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, park alanında hem dinleniyor hem de ihtiyaçlarını gideriyor.

Park alanında gümrük yetkilileri ve polis ekipleri gurbetçilere yardımcı oluyor.

Almanya'ya dönen Ahmet Savaş, yaptığı açıklamada, park sisteminin gurbetçilere kolaylık sağladığını söyledi.

Her yıl dönüşte aynı hüznü yaşadıklarını anlatan Savaş, "Sevdiklerimizi geride bırakıp gurbete çıkıyoruz. Allah herkese sağlık, sıhhat versin seneye tekrar görüşmek üzere." dedi.

Yarım asırdır Almanya'da yaşıyor

Almanya'ya dönen 74 yaşındaki Çetin Selçuk, 50 yıldır bu ülkede yaşadığını belirterek, "Orada yaşıyorum ama her zaman burnumda Türkiye tütüyor. Orada çalıştık, çoluk çocuk orada iş sahibi oldu, emekli oldum. Her yıl memleketime gelir giderim. Kültürümüzün değerini bilelim, ben buradaki misafirperverliği, dostluğu, arkadaşlığı hiçbir ülkede görmedim. Türkiye gibisi yok. Yarım asırdır Almanya'da yaşıyorum ama her zaman vatanımıza hasretiz." diye konuştu.

Selçuk, yeni park sisteminin güzel olduğunu, uzun yolculuktan gelen ya da gidenlerin kolaylıkla dinlenebildiğini kaydetti.