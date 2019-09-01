Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir acente adına rehber olarak görevlendirilen İdemci, otobüsle Karadeniz turuna giderken Çorum yakınlarında kalp krizi geçirdi. İdemci yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gezi iptal olurken, İdemci'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kudret İdemci'nin cenazesi yapılacak otopsinin ardından Adana'da toprağa verilecek.