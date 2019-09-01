Alınan bilgiye göre, bir acente adına rehber olarak görevlendirilen İdemci, otobüsle Karadeniz turuna giderken Çorum yakınlarında kalp krizi geçirdi. İdemci yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gezi iptal olurken, İdemci'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kudret İdemci'nin cenazesi yapılacak otopsinin ardından Adana'da toprağa verilecek.
Tur otobüsünde şok ölüm
01.09.2019 - 13:28 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADOR) Başkanı Kudret İdemci, rehberlik yaptığı tur otobüsünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tur otobüsü,kalp krizi,
647645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647645.aspx
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