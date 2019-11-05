Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde düzenlenen programlara konuşmacı olarak Prof. Dr. Ramazan Ayvallı katıldı.

Akademik kariyerindeki basamakları öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Ayvallı, “Yaşıma rağmen koşturmaya devam ediyorum. Çünkü sizler gibi temiz ve hayırlı gençler yetişmesini istiyorum” dedi. Prof. Dr. Ayvallı, Peygamberimizin kendisini muallim olarak tanımladığını ifade ederek, “Ben bir peygamber olarak gönderildim diye buyuruyorlar. Eğitimcilik vasfını geliş sebepleri arasında zikretmiş. Peygamberimiz hayatı boyunca bunu tatbik etmiş ve bundaki başarısı, dost düşman herkes tarafından kabul edilmiş, bir eğitimcidir” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her iki kampüste düzenlenen programlara katılarak öğrencilere değerli bilgiler veren Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’ya teşekkür etti. Mevlid kandilinin önemine vurgu yapan Yeltekin, “Peygamber efendimizin hayatı ve hayat tarzı her Müslüman için referans niteliğindedir. Onun hayatını kendisine rehber edinenler Müslümanlığı en doğru şekilde yaşarlar” dedi.