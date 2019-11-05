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TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
05.11.2019 - 15:11 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tübitak Kurumu bünyesinde çalışmış olup FETÖ/PDY’nin büfe/ankesör yöntemini kullanmak suretiyle örgütsel haberleşme ağında olduğu anlaşılan 3’ü halen Tübitak bünyesinde görevde 1’i Savunma Sanayii Başkanlığında görevde, 16’sı Tübitak kurumu ile ilişiği kesilmiş toplam 20 şüpheli için Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı soruşturma yürütülmekte olup, 05/11/2019 tarihi itibariyle şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerine getirilmektedir.
Kaynak: İHA
Etiketler : TÜBİTAK,
660746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660746.aspx
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