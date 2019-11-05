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Diyarbakır kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
05.11.2019 - 20:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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660806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660806.aspx
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