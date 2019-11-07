Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmamoğlu’nun seçim çalışmaları sırasında sürekli yanında yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kitaba sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, Özkan’ın kitapta kendisini “kahramanlaştırdığını” iddia ederek şu ifadeleri kullandı: Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!.