Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki FETÖ mensupları başta olmak üzere teröristlerin iade süreçlerini masaya yatırdı. Adalet ve Dışişleri Bakanlığı’ndan heyetlerin de hazır bulunduğu görüşmede, bakanlıkların ortak hareket ettiği önemli konular değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, iki bakanın toplantısında terör örgütü PYD/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in iade süreci gündeme geldi. Şahin’in iade talepnamesinin geçtiğimiz hafta ABD’li yetkililere gönderildiği, iki bakanlığın da ABD’li muhataplarıyla temasta olduğu ve talep edilmesi halinde ek belge ve bilgilerin gönderileceği belirtildi. Görüşmede Bakanların, FETÖ ve DEAŞ’lıların iade süreçleriyle ilgili rakamsal olarak bir değerlendirme yaptıkları da belirtildi. FETÖ’nün yurtdışındaki sözde üst düzey yöneticileri ve üyeleriyle ilgili iade talepnamelerinin mercek altına alındığı görüşmede, FETÖ ile yurt dışında yürütülen mücadele masaya yatırıldı. FETÖ’nün ne derece tehlikeli bir silahlı örgütü olduğunun yurt dışında anlatılmasında büyükelçilere ve Türk diplomatlarda büyük bir sorumluluk düştüğünün vurgulandığı toplantıda, Çavuşoğlu ve Gül’ün yaşanan sorunlarla ilgili yeni adımlar atılması konusunda ortak görüş bildirdiği öğrenildi.