Zdechovsky de “Burada bulunma sebebim barışçıl bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu yüzden burada sizlerle görüşmeye geldim. Dört çocuğum var ve onlara çok bağlıyım. Bu yüzden sizin feryadınızı çok iyi anlayabiliyorum. Umarım bir daha ki gelişimde çocuklarınızın dönüşünü kutluyor olacağız” diye konuştu.
Süleyman Aydın ise Avrupa Birliği’nden artık terör örgütü PKK’ya destek vermemesini istediğini belirtmesi üzerine Zdechovsky, şöyle konuştu: PKK’yı desteklemiyoruz, bizim için kara listede. Saldırı gerçekleştiren bir örgütle biz de görüşmeyiz.
AP üyesi Diyarbakır annelerini ziyaret etti
08.11.2019 - 02:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Annelerden Ayşegül Biçer, Zdechovsky’e çocuklarını terör örgütü PKK’dan geri almak için eylemi başlattıklarını söyledi.
Zdechovsky de “Burada bulunma sebebim barışçıl bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu yüzden burada sizlerle görüşmeye geldim. Dört çocuğum var ve onlara çok bağlıyım. Bu yüzden sizin feryadınızı çok iyi anlayabiliyorum. Umarım bir daha ki gelişimde çocuklarınızın dönüşünü kutluyor olacağız” diye konuştu.
Etiketler : hdp,hdp diyarbakır,
661235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661235.aspx
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