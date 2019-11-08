Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zdechovsky de “Burada bulunma sebebim barışçıl bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu yüzden burada sizlerle görüşmeye geldim. Dört çocuğum var ve onlara çok bağlıyım. Bu yüzden sizin feryadınızı çok iyi anlayabiliyorum. Umarım bir daha ki gelişimde çocuklarınızın dönüşünü kutluyor olacağız” diye konuştu.

Süleyman Aydın ise Avrupa Birliği’nden artık terör örgütü PKK’ya destek vermemesini istediğini belirtmesi üzerine Zdechovsky, şöyle konuştu: PKK’yı desteklemiyoruz, bizim için kara listede. Saldırı gerçekleştiren bir örgütle biz de görüşmeyiz.