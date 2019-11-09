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Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
09.11.2019 - 19:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Etiketler : terörist,şırnak,
661565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661565.aspx
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