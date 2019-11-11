Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, KKTC'de tarımsal üretimin artırılması, tarımsal sulama ve içme suyu projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'li Bakan Dursun Oğuz'u kabul etti
11.11.2019 - 21:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.
Etiketler : Fuat Oktay KKTC,
661970 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661970.aspx
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