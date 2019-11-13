Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis’te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime’nin PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hatice Levent “Eyleme devam edeceğiz, yerin dibine batsın PKK ve PYD denilen lanetler. Bizi yakıp yıktılar evlatlarımızı versinler. Anneler gelsinler bizimle beraber olsunlar, evlerinde oturup ağlamasınlar, gelsinler buraya hep beraber mücadelemizi sürdürelim” dedi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer de, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

“Yeter artık gençlerimizi yok etmesinler, anaların yüreklerini yakmasınlar. Buna son vermeye geldik. Yetmiş bir yıl da olsa evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız.” diyen Biçer, kimseden korkmadıklarını belirtti.

Evlatları dağa kaçırılan diğer annelerden de destek beklediklerini ifade eden Biçer “Diğer anneler de çağrımıza ses versinler, korkmasınlar. Biz başkaldırdık. Sizler de başkaldırın, artık PKK illeti bitsin. Hakkınız olan evlatlarınızı isteyin. Sadece dağa kaçırılan çocukların anneleri değil, yüreği yanık bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Bize destek vermelerini istiyoruz.” dedi.

ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK

Anne Süheyla Demir “ Yeter anneler ağlamasın, evlatlar annelerden koparılmasın. Bir kere başkaldırdık, artık geri dönüşü yok. Sayımız ne kadar çoğalırsa sesimizi o kadar çok duyururuz” diye konuştu.

TEHDİDE 22 YIL HAPİS TALEBİ

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek veren bir ailenin ferdini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Süleyman B. hakkında üç ayrı suçtan 9 yıl, 9 aydan 22 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Süleyman B, evlat nöbetine katılan M.B’yi cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderip sokakta tehdit etmişti.