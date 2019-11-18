Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başiskele ilçesinde yaşayan iş adamı Mehmet A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı videosunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Kasım Cuma günü gözaltına alınmıştı. Hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mehmet A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan hemen sonra tekrar bir video yayınlayan Mehmet A’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ sebebi ile tekrar gözaltına alınması talimatı verildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.