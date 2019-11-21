Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimlerden sonra yaptığı istişare toplantılarında, milletvekillerinin büyük bölümü, vatandaşın veya kamuoyunun beklentilerini en yakından kendilerinin bilmesine rağmen, kanuni düzenlemeler hazırlanırken kendilerine danışılmadığını dile getirmişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyişine yönelik yaşanan problemlerin büyük bölümünün de bu durumdan kaynaklandığı iletilmişti. Erdoğan, gelen şikayetler üzerine yasa metinlerinin hazırlanması sürecine milletvekillerinin de dahil edilmesi talimatını verdi. Bu kapsamda, önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında genel merkez yönetimi ve grup yönetiminden temsilcilerin de bulunduğu bir komisyon oluşturuldu. Hükûmetin talep ve önerileri bu komisyon aracılığıyla hazırlanarak, Meclis’te oluşturulan ve yasa metinlerine son şeklinin verildiği bir başka komisyona gönderilmeye başlandı. Bu maksatla, Meclis’te AK Parti yöneticileri, ilgili komisyonun başkanı, hukukçu milletvekilleri ve bakanlık bürokratlarından oluşan bir masa kuruldu. Hükûmetten gelen bütün öneriler burada konuşulup karara bağlanıyor. Vatandaşın tepkisini çekecek, kamuoyunda olumsuz algı oluşturacak öneriler ise eğer çok hayati değilse teklif metninden çıkarılıyor. Buna son örnek, tapu ve imar kanunlarında yapılacak değişiklikte yer alan ve ‘mera, yaylak, kışlak, otlak ve harman yeri vasıflı taşınmazların kamu yatırımlarına açılmasına’ imkân veren düzenleme oldu. Taslak üzerinde değerlendirme yapılırken, milletvekillerinin talebi ile bu hüküm, metinden çıkarıldı.



KARŞILIKSIZ ÇEK VE KYK

Parti yönetimi, ayrıca milletvekillerinden ‘Vatandaşın beklentilerine dair her türlü önerinin’ iletilmesini de istedi. Bunun üzerine milletvekilleri karşılıksız çek ve KYK borçları konusunda kamuoyundaki beklentilerin arttığı, her iki problemin öncelikle çözülmesi gerektiği bilgisini verdi. Karşılıksız çek ve öğrencilerin KYK borçlarına ilişkin çalışmanın da bu yöntemle başlatıldığı belirtildi. AK Parti grup yönetimi, karşılıksız çek nedeniyle uygulanan adli para cezalarının yeniden yapılandırılması ve gerekirse bu konudaki hapis cezasının kaldırılmasını tartışıyor. Ayrıca, KYK borçlarına uygulanan gecikme faizi oranının da düşürülmesi öneriliyor.



TORBA TEKLİFE DÜZENLEME

AK Parti, farklı bakanlık ve kurumları ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı ‘Torba kanun teklifleri’ konusunda da yeni bir uygulamaya geçilmesini planlıyor. Muhalefetin de tepkisini çeken torba yasalarda birbiri ile ilgisi olmayan çok sayıda düzenlemeye yer verildiğini belirten AK Parti kurmayları, bundan sonra torba tekliflerde ‘konu bütünlüğü’ olacağını, mesela ekonomi ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı bir torba teklife hukukla ilgili veya eğitimle ilgili bir düzenleme girmeyeceğini dile getirdi. Bu kapsamda, bakanlıklara ihtiyaçları olan düzenlemelerin bildirilmesi, yasa metinlerinin de ilgilerine göre ayrı torba kanun teklifleri olarak hazırlanacağı bilgisi verildi.