1’inci Ordu Komutanlığı Karargâhı’nda düzenlenen askerî törenin ardından Büyükanıt’ın naaşı, Üsküdar’daki Selimiye Camii’ne getirildi. Dört gün arayla anne ve babasını kaybeden Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, eşi Ercan Caymaz ile taziyeleri kabul etti. Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanlarının yanı sıra emekli askerler, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükanıt’ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığında eşinin yanına defnedildi.
Büyükanıt eşinin yanına defnedildi
24.11.2019 - 02:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Solunum ve kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatın kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt son yoluculuğuna uğurlandı.
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664595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664595.aspx
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