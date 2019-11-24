Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1’inci Ordu Komutanlığı Karargâhı’nda düzenlenen askerî törenin ardından Büyükanıt’ın naaşı, Üsküdar’daki Selimiye Camii’ne getirildi. Dört gün arayla anne ve babasını kaybeden Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, eşi Ercan Caymaz ile taziyeleri kabul etti. Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanlarının yanı sıra emekli askerler, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı. Büyükanıt’ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığında eşinin yanına defnedildi.