Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk acı haber Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolundan geldi. Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’li terörisitlerce havan saldırısı düzenlenmesi üzerine Balıkesirli Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) ile Nevşehirli Uzman Çavuş Şevket Tekin (23) şehit düştü, bir doktor da yaralandı.

Diğer acı haber ise Hakkâri’nin Çukurca ilçesinden geldi. Davuş Tepe Üs Bölgesinde jandarma karakoluna ait mevziye yıldırım düştü. Arkadaşlarının yardımına koşan askerlerin üzerine ikinci defa yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (Yozgat) ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (Bartın) şehit olurken, 13 asker de yaralandı. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Bünyamin Duymaz’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ayhan Yılmaz oğlu Furkan Yılmaz’la önceki gün akşam görüştüğünü belirterek “Bana ‘İyiyim, yoğun şekilde kar yağıyor.’ demişti. Göreve 2 yıl önce başlamıştı. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Bu arada Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı bölgesinde de yıldırım düşmesi sonucu Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk şehit oldu. Adanalı şehit Çabuk’un 4 gün önce dedesini kaybettiği öğrenildi.