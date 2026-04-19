Ukrayna, Putin ile masaya oturmak için Türkiye’ye başvurduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump’ın da dahil olabileceği zirve hakkında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Tek sorun; Putin'in şu anda saklanmasıdır. Ukrayna Devlet Başkanı da böyle bir görüşmeye hazır. Bu savaşı bitirmek istiyoruz" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye’de yüz yüze gelmeye hazır olduğunu ve buluşmanın organize edilmesi için resmen Türkiye’ye başvurduklarını duyurdu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere değinen Sybiha, iki ülke arasında stratejik işbirliğinin olduğunu dile getirdi.

İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Sybiha, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye, bir NATO ülkesidir. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Şimdi ise Ukrayna da sadece Avrupa'da değil, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bütün bunlar, gerçekten yakın işbirliği için zemin oluşturuyor" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de işaret eden Sybiha, "Türkiye ile ticaret hacmi artıyor. 2025'te, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir büyüme var. Daha da geliştirmemiz gereken kullanılmamış bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum." dedi.

Sybiha, Türkiye ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Bölgedeki rolü ve ülkemizin giderek büyüyen rolü göz önüne alındığında, Türkiye ile ittifaklar kurulmasını destekliyorum. Tüm bunlar, Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna-Türkiye-Suriye üçlü işbirliği formatı gibi yeni işbirliği biçimleri başlatmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Türkiye'nin diplomaside benzeri olmayan ve son derece önemli başarılar elde etme imkanına sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'de daha önce büyükelçi olarak görev yaptığını anımsatan Sybiha, "Çok büyük değer verdiğim Türk diplomasisinin hem resmi hem de perde arkasında nasıl çalıştığını biliyorum. Çok etkililer." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de bir araya gelmesini organize edebilmek için Türk tarafına başvurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"TEK SORUN PUTİN"

"Türkiye'ye, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Putin düzeyinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın da olası katılımıyla bir görüşme düzenleme ihtimalini değerlendirmesi için başvurduk. Bu görüşmeye hazırız.

Tek sorun; Putin'in şu anda saklanmasıdır. Ukrayna Devlet Başkanı da böyle bir görüşmeye hazır. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Etkili önerilerimiz var. Barış sürecini hızlandırabilecek ve katkıda bulunabilecek Türkiye'nin rolünü umuyoruz."

