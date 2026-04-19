Tahran müzakere masasını devirdi! İran, ABD ile ikinci görüşmeyi reddetti
İran basını, İran hükümetinin ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle Pakistan’da yapılması planlana müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü.
Bu karar, Donald Trump’ın İran’a yönelik çok sert imha tehditlerinin hemen ardından geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran’ın masadaki teklifi kabul etmemesi durumunda ülkedeki her bir enerji santralini ve köprüyü "hızlı ve kolay" bir şekilde yok edeceklerini ilan etmişti.
TRUMP'IN EKİBİ YOLA ÇIKMIŞTI
Trump, tehditlerinin yanı sıra diploması için son bir kapı daha aralamış ABD temsilcilerinin müzakereler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a doğru yola çıktığını ve yarın akşam orada olacaklarını duyurmuştu.