İran basını, Tahran yönetiminin ABD’nin "aşırı talepleri", "gerçek dışı beklentileri" ve "sürekli değişen tutumu" nedeniyle Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna katılmayacağını öne sürdü.

Bu karar, Donald Trump’ın İran’a yönelik çok sert imha tehditlerinin hemen ardından geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran’ın masadaki teklifi kabul etmemesi durumunda ülkedeki her bir enerji santralini ve köprüyü "hızlı ve kolay" bir şekilde yok edeceklerini ilan etmişti.

TRUMP'IN EKİBİ YOLA ÇIKMIŞTI

Trump, tehditlerinin yanı sıra diploması için son bir kapı daha aralamış ABD temsilcilerinin müzakereler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a doğru yola çıktığını ve yarın akşam orada olacaklarını duyurmuştu.

