Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'ı sahalarında 25 yıl sonra mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından konuştu.

"3 PUANI EZEREK ALDIK"

Siyah beyazlılardan 3 puanı eze eze aldıklarını söyleyen Yıldırım, "Söyleyecek fazla bir şeyim yok. Samsunspor taraftarı mükemmeldi, inanılmaz desteklediler. Böyle desteklesinler, bu oyuncular önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı, Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık." diye konuştu.

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin Avrupa olduğunu ve Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini kaydeden Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu sezon Avrupa'da elenen son Türk takımı Samsunspor oldu. Trabzonspor ile çok önemli maçımız var. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

