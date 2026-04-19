İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran'a yönelik saldırıların bitmediğini belirterek yaptığı "Her an yeni gelişmeler yaşanabilir" çıkışı tansiyonu zirveye taşıdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı ortak açıklamada İran’a yönelik askeri operasyonların henüz nihayete ermediğini vurgulayarak bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyan bir mesaj verdi.

"Her an yeni gelişmeler yaşanabilir; yarın ya da yarından sonra neler olacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullanan Netanyahu, ABD ve İsrail’in belirlenen stratejik hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığının tam olduğunu belirtti.

DİPLOMATİK SAHA GERGİN

Netanyahu’nun bu "açık uçlu" askeri tehdidi, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırıları ve 8 Nisan’daki geçici ateşkesin ardından bölgedeki kırılgan dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi.

İran’a yönelik saldırılarsa yeni safha mı? Netanyahu: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir

Öte yandan diplomatik sahada ise durum daha da gergin bir hal aldı. 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen ve 21 saat süren sonuçsuz görüşmelerin ardından, yarın akşam İslamabad’da başlaması planlanan yeni tur müzakereler çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

İRAN VE ABD'DEN KARŞILIKLI REST

İran tarafı, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukası kalkmadığı sürece masaya oturmayacağını sert bir dille ilan etti. İran basını, İran'ın ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle Pakistan’da yapılması planlana müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü.

İran’a yönelik saldırılarsa yeni safha mı? Netanyahu: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir

Bu diplomatik kördüğümün diğer ucunda ise Donald Trump’ın çok daha ağır tehditleri bulunuyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Artık iyi adam diye bir şey yok" diyen Trump, İran’ın masadaki "adil ve makul" teklifi reddetmesi ya da Hürmüz Boğazı’nı kapatma ısrarını sürdürmesi durumunda, İran’daki her bir enerji santralini ve köprüyü "hızlı ve kolay" bir şekilde imha edeceklerini duyurdu.

