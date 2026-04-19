Bulgaristan'da seçim heyecanı! Radev'in partisi açık ara önde
Bulgaristan, son 5 yılda 8'inci kez sandığa gitti. Kritik genel seçimde oy verme işlemi tamamlandı. 240 milletvekilinin belirleneceği seçimde sandık çıkış anketleri, seçimin kazananını büyük ölçüde ortaya koydu.
Bulgaristan Haber Ajansı’nın (BTA) yayımladığı verilere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kurulan İlerici Bulgaristan Koalisyonu, oyların yüzde 39,2’sini alarak seçimde açık ara birinci oldu.
İŞTE OY ORANLARI
Seçimde ikinci sırayı yüzde 15,1 oy oranıyla Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 13,3 ile Değişime Devam–Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yer aldı.
Sandık çıkış anketlerine göre Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8,1, Vızrajdane (Diriliş) yüzde 5 ve Bulgaristan Sosyalist Partisi yüzde 4,2 oy oranına ulaştı.
SONUÇLAR BEKLENİYOR
Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı ve 20.00’de sona erdi. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) verilerine göre gün ortasında katılım oranı yüzde 34,63 olarak kaydedildi. Bu oran, 2024 seçimlerine kıyasla daha yüksek bir katılımı işaret etti.
Resmi olmayan ilk sonuçların kısa süre içinde MSK tarafından açıklanması bekleniyor.