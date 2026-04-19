Bulgaristan'da genel seçim için oy kullanma işleminin başlamasının ardından, Türkiye’deki çifte vatandaşlar da oy kullanmak için sandık başına gitti. Bursa, Eskişehir ve Yalova’da binlerce çifte vatandaş sandıklarda yoğunluk oluşturdu. Oy verme işlemi 10 ildeki 27 sandıkta sürüyor.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da genel seçim için oy kullanma işlemi başladı. Yerel saatle 07.00'de başlayan seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor. Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt içinde 12 bin civarında, yurt dışında ise 55 ülkede toplam 493 sandık kurulduğunu açıkladı. Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek.

ÇİFTE VATANDAŞLAR OY KULLANIYOR

Bulgaristan’da oy verme işlemi sürerken çifte vatandaşlar için Türkiye’de de 10 ilde sandık kuruldu. Bursa, Eskişehir ve Yalova'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti.

Bursa'da 6 sandık kurulduğunu belirten Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Emin Balkan, Türkiye'de 10 ildeki 27 sandıkta oy verme işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.Saat 07.00'de başlayan seçim için çifte vatandaşlar 20.00'ye kadar oy kullanılabilecekler.

Balkan, şunları söyledi:

Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki vatandaşlarımızın kendine ait sıkıntıları var, bu sıkıntıların çözümü için sandıklara sahip çıkmamız lazım. Sandığa gideceğiz, varlıklarını hissettireceğiz ve varlıklarımızı hissettirdikten sonra da bu sorunlarımızı gündeme getireceğiz.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta da çifte vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti. Okula erken saatlerde oy kullanmak için gelenler yoğunluk oluşturdu.

“3 BİN 500 ÇİFTE VATANDAŞIMIZ VAR”

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen, “5 ilden 1000 kadar kişinin oy kullanmasını bekliyoruz. Seçim için sandık Eskişehir'de kurulduğu için çevre illerde yaşayanlar oy kullanmak için buraya geliyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden, Bilecik'ten ve Bozüyük ilçesinden, Afyonkarahisar'dan, Kütahya'dan ve Eskişehir'den de yaklaşık 3 bin 500 kadar çifte vatandaşımız var” dedi.

YALOVA

Yalova’da Gaziosmanpaşa İlkokulu'na oy vermek için gelen çifte vatandaşlar, oylarını kullandı.

Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, “Bulgaristan'ı seviyoruz. Bulgaristan'ın demokrasisinin işlemesini istiyoruz. Bugün göründüğü gibi yoğun bir kalabalık var Yalova'da. Çevre il ve ilçelerde sandık açılmadığından dolayı gelen hemşehrilerimiz var. Sakarya, Karamürsel, Bursa, Gemlik, Orhangazi, İznik ilçelerinden gelenler var. Bir de bizim Yalova'da önceki seçimlerde 4 sandık açılırken şimdi tek sandık açılması, birazcık insanlarımızı oy kullanmada zorluyor ama bunun da üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.

ANKETLERE GÖRE KİM İLK SIRADA?

Anketlere göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu ilk sırada yer alıyor. Parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi oluşumlar arasında Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB), Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Vızrajdane (Diriliş) partisi ve Bulgaristan Sosyalist Partisi bulunuyor. Bulgaristan'da 27 Ekim 2024'te yapılan son erken genel seçime katılım oranı yüzde 38'de kalmıştı.

