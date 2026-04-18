Son yıllarda siyasi istikrarsızlıkla gündeme gelen Bulgaristan, yarın bir kez daha genel seçim için sandık başına gidiyor. Ülkede son 5 yılda 8’inci kez düzenlenen seçimlerde seçmenler, 240 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirleyecek.

14 PARTİ, 10 İTTİFAK YARIŞIYOR

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 14 siyasi parti ve 10 ittifak yarışıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başlayacak ve 20.00’de sona erecek. Sandık başında bekleyen seçmenler olması halinde süre en geç 21.00’e kadar uzatılabilecek.

Yurt dışında da geniş katılımlı bir seçim organizasyonu yapılacak. Merkez Seçim Kurulu (MSK) verilerine göre 55 ülkede toplam 493 sandık kurulacak. En fazla Bulgar vatandaşının yaşadığı Türkiye’de ise diplomatik temsilcilikler dışında 20 sandık, Ankara, İstanbul, Edirne ve Bursa’daki misyonlarda ise 7 sandıkta oy kullanılacak.

İngiltere'de Londra dışında 12, Londra’da ise 8 sandık kurulması planlanıyor. Orta Doğu’daki bazı ülkelerde ise güvenlik gerekçesiyle sandık kurulmayacağı açıklandı.

ANKETLER NE DİYOR?

Son kamuoyu araştırmaları, yüzde 4’lük seçim barajını en az 5 siyasi oluşumun geçebileceğine işaret ediyor. Anketlere göre eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in etkili olduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu ilk sırada yer alıyor.

Parlamentoya girmesi beklenen diğer partiler arasında GERB Partisi, PP-DB İttifakı, Hak ve Özgürlükler Hareketi, Vızrajdane (Diriliş) Partisi ve Bulgaristan Sosyalist Partisi bulunuyor.

KATILIM YÜZDE 60'A ÇIKABİLİR

Öte yandan 27 Ekim 2024’te yapılan son erken seçimde katılım oranı yüzde 38’de kalmıştı. Bu seçimde katılımın yüzde 50-60 seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Hükümetin kurulabilmesi için ise 240 sandalyeli parlamentoda en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

