Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınar harekâtlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor. Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısının 370 bin olduğunu belirterek, “Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır” dedi. Soylu, 11 Fransız vatandaşı DEAŞ’lıyı aralık ayının hemen başında Fransa’ya göndereceklerini de söyledi.

90 KİŞİ UĞURLANDI

Esenyurt Belediyesi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 90 Suriyeli törenle ülkesine uğurlandı. Kendileri için hazırlanan 2 otobüs ve 1 midibüse binen Suriyeliler, Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gitmek üzere yola çıktı. Ülkelerine gönüllü olarak giden Suriyeliler, 5 yıl içinde Türkiye’ye geri dönemeyecek.