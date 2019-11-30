Edinilen bilgiye göre Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
30.11.2019 - 21:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,başsağlığı,
665928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665928.aspx
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