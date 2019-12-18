Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta Nigar D. isimli yolcu "Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkarmıştı. Sosyal medyada da çokça konuşulan olayın ardından Nigar D. Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmiş orada da kendini yere atarak "Ben bomba değilim" diye bağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs’a hareket etmek üzere piste doğru giden bir uçakta sabah saatlerinde panik yaşandı. Nigar D.. isimli kadın, “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırdı. Şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalışırken, o anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Gelen son bilgilere göre ise Nigar D., çıkarıldığı mahkemece “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklandı.