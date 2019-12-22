Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Libya ile Türkiye arasında askerî ve güvenlik alanında iş birliği yapılmasını öngören mutabakat muhtırası TBMM Genel Kurulunda 269 kabul, 125 ret oyu ile geçti. Muhtıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek. Genel Kurul’da Mutabakat Muhtırası üzerinde söz alan CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri Türkiye-Libya arasındaki anlaşmayı eleştirip; ‘Hayır’ oyu kullanırken, anlaşma AK Parti ve MHP milletvekillerinin kabul oyu ile Meclis’ten geçti. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarları açısından iki ülke arasındaki anlaşmaların zorunluluk olduğunu dile getirdi. İşler, atılan bu adımla, Türkiye’nin ulusal mutabakat hükûmetine askerî ve güvenlik alanında kurumsallaşmış bir yapı kurulmasına destek vereceğini kaydetti.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Libya ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının muhalefetin iddia ettiği gibi bu ülkeye Türkiye’nin ‘Muharip güç göndermeyi’ içermediğine dikkat çekti. Aydın “Bugün de bölgenin istikrarına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz anlaşmaya MHP olarak içtenlikle destek veriyoruz” görüşünü dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ise anlaşmanın Türkiye’ye ağır maliyetleri olacağını ileri sürerek “Libya’daki savaş uzayacak. Ülkelerle yeni ve büyük sıkıntılar yaşanacaktır” diye konuştu.

ANLAŞMA NE GETİRİYOR?

∂ Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulacak.

∂ Libya’da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye eğitim, danışmanlık, malzeme ve planlama desteği verilecek.

∂ Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Bu durumda mülkiyet, tahsis edilen ülkeye ait olacak.

∂ Libya’ya “Misafir Personel” olarak adlandırılan ‘savunma ve güvenlik kuruluşu mensubu siviller’ ve birlikler gönderilebilecek.

∂ İki ülke karşılıklı olarak askerî hibelerde bulunabilecek.

∂ Muhtırayla terörizm ve yasa dışı göçle mücadele, istihbarat değişimi, operasyonel iş birliği, lojistik, insani yardım, askerî tıp hizmetleri ve deniz haydutluğu ile mücadele gibi alanlarda da iş birliği yapabilecek.