Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul için gerekli projelerin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Mehmet Tevfik Göksu şunları söyledi: Şu anda akıbeti belirsiz birçok proje var. Sadece şunu söyleyeyim; biz AK Partili belediyelerden iptal edilen projeleri Meclis kararıyla yeniden yatırım planına koydurduk. Orada sadece 60 küsur tane proje vardır. 11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş. Yani yaklaşık 8 milyarı durdurulmuş. Büyükşehir belediyesinin şu andaki temel konsepti; yatırım ya da proje öncelikli değil, daha çok PR öncelikli. Mesela 50 milyonluk konser ihalesi yerine tabii ki yapılması lazım ama uçuk rakamlarla onu yapacaklarına keşke gelip buradaki otoparkı tamamlasalardı. Çünkü şu anda İstanbul’daki en acil ihtiyaçlardan birisi otopark... Zihniyet problemi aşılmadıkça projelerin devam edeceğini zannetmiyorum.

İddialara cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Yaptığımız tasarruflarla pek çok durmuş yatırımı yeniden biz başlattık” dedi.