Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje kapsamında 184 adet paletli, 76 adet tekerlekli olmak üzere toplam 260 silah taşıyıcı araç ile 64 adet KORNET-E Silah Kulesi ve 196 adet OMTAS Silah Kulesi, 2022 yılına kadar TSK’ya teslim edilecek. Üretilen ilk araçlar olan Kaplan ve Pars, dün FNSS’nin Gölbaşı tesislerinde yapılan tören ile Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Üzerlerindeki kulelerin ve silah sistemlerinin çeşitlendirilmesiyle araçlarımız çok daha fonksiyonel hâle gelebilecek. Çeşitli optik görüntüleme ve kontrol sistemleriyle beraber de sahada tankların yükünü hafifletecek, önemli bir mücadele ve muharebe unsuru olacaklar. Ayrıca ihracat pazarında da önemli bir ürüne kavuşacağımızı düşünüyorum” dedi.