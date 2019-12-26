Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, “Trablus'ta savaş durumu artarsa, Türkiye’den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye’den asker isteneceğinin resmî açıklamasını yaptı. Halife Hafter’e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablus’u almaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya’ya asker gönderileceğini açıklamıştı.
Libya: Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz
26.12.2019 - 14:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümeti Türkiye’den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.
Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, “Trablus'ta savaş durumu artarsa, Türkiye’den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye’den asker isteneceğinin resmî açıklamasını yaptı. Halife Hafter’e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablus’u almaya çalışıyor.
Etiketler : Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti,Türk askeri,açıklaması,
671149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671149.aspx
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