Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, “Trablus'ta savaş durumu artarsa, Türkiye’den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye’den asker isteneceğinin resmî açıklamasını yaptı. Halife Hafter’e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablus’u almaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya’ya asker gönderileceğini açıklamıştı.