Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, dünyada her yıl 500 binden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu belirtilen trans yağ tüketimi konusunda harekete geçti. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında toplanan Kurul, trans yağ kullanımının sağlık üzerine olumsuz etkileri ve bu konuda alınması gereken önlemleri gündemine aldı. Toplantıda trans yağ konusu akademisyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi, Türk Kardiyoloji Derneği, TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü, Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Sağlığa Evet Derneği ve Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği temsilcilerinin yaptıkları değerlendirmeler ile geniş bir perspektiften ele alındı.

SİGARA KADAR ZARARLI

Uzmanlar, trans yağ tüketiminin dünyada her yıl 500 binden fazla kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölüme sebep olduğunu, ayrıca diyabet, obezite, kanser gibi diğer önemli hastalıkların riskini artırdığına dair veriler olduğunu belirtti. Gıda endüstrisinin üretim sürecinde yapacakları değişikliklerle, evlerde veya toplu yemek üretimi yapılan işletmelerde sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesiyle, trans yağların zararlı etkilerinden korunmanın mümkün olduğu ifade edildi. Toplantıda, trans yağlar, kardiyovasküler hastalık riskini artırmasından dolayı sigaraya benzetilerek “gıda ve beslenmenin sigarası” olarak nitelendirildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda gösterdiği hassasiyet de vurgulandı.

YÜZDE 2’Yİ GEÇEMEYECEK

Türkiye herhangi bir yasal düzenleme bulunmamasına rağmen, Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneğinin 2007 yılında gönüllü olarak ürünlerinde trans yağ miktarını yüzde 2’nin altına indirmesi ile DSÖ raporunda dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve son aşamaya gelinen yeni Türk Gıda Kodeksinin yayınlanmasıyla ülkemizde de gıdalarda trans yağ içeriğinin, DSÖ’nün de önerdiği gibi yüzde 2’yi geçemeyeceği belirtildi. Trans yağlarla ilgili bir çalışma yapılması, hangi besinlerde ne kadar kullanılacağına dair bir önerge hazırlanması teklifinin getirildiği toplantıda, paketli gıdalarda “Trans Yağ İçermez” ibaresi bulunan ürünlerin tercih edilmesi önerildi. Toplantıda ayrıca, televizyonlardaki sağlık programları ve özellikle gündüz kuşağı kadın programlarında trans yağ konusunda halkımızın bilinç-lendirilmesinde önemli olduğuna dikkat çekildi.

Erdoğan, Kurul Başkanlarını topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekilleri ile yıl değerlendirme toplantısı yapacak. 9 kurul başkanvekili bir yılda yaptığı projelerini rapor halinde getirerek Erdoğan’a sunacak. Edinilen bilgiye göre, toplantıda yeni hükûmet sisteminin bir yıllık değerlendirmesi de toplantıda yapılacak. Ayrıca, sistem ile birlikte en çok yaşanan sorulardan biri olduğu dile getirilen bakanlık ve kurullar arasında proje üretiminde yaşanan görev sıkıntısının da gündeme gelmesi bekleniyor.