Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarafların birbirinden şikâyetçi olması üzerine Şahin ile CHP Tepebaşı İlçe Teşkilatı üyeleri M.A. ve A.N. polis merkezine götürüldü. Taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kemal Şahin, yoldan geçtiği sırada stant görevlilerinin kendisinden imza atmasını istendiğini belirterek “‘Devletimiz yol yaptı, köprü yaptı, kanal da yapsın bunda ne var’ diye tepki gösterdim. ‘Montunda belediyenin amblemi var, o amblem sana yakışmıyor’ dediler. İmza atmadığımdan darbedildim. Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Boynumda sargı var. Bu olaydan sonra iş yerimden arayıp hakkımda bir tutanak olduğunu, üniforma gezerken standa saldırdığımı söylediler. Tutanağı imzalamadım, bu yüzden işime son verecekler diye korkuyorum” dedi.