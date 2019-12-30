Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı çevre cezalarını belirledi. Birçok cezada artış yaşandı. Güncellemeler şu şekilde:

* Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza, 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise bin 546 liradan bin 895 liraya yükselecek.

* Naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 12 lira 37 kuruşluk ceza miktarı, 15 lira 16 kuruş olacak.

* Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak.

* Gürültü yapan komşuya uygulanan bin 192 lira ceza miktarı, bin 461 liraya çıkacak.

* Araçlarda ‘abart egzoz’ kullananlara kesilen 3 bin 600 liralık ceza 4 bin 412 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen ceza da 12 bin 25 liradan 14 bin 740 liraya yükseltilecek.

* Atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlar 88 bin 499 lira ödemek mecburiyetinde kalacak.

* Sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara 368 bin 789 lira ceza kesilecek.