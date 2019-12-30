Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı çevre cezalarını belirledi. Birçok cezada artış yaşandı. Güncellemeler şu şekilde:
* Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza, 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise bin 546 liradan bin 895 liraya yükselecek.
* Naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 12 lira 37 kuruşluk ceza miktarı, 15 lira 16 kuruş olacak.
* Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak.
* Gürültü yapan komşuya uygulanan bin 192 lira ceza miktarı, bin 461 liraya çıkacak.
* Araçlarda ‘abart egzoz’ kullananlara kesilen 3 bin 600 liralık ceza 4 bin 412 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen ceza da 12 bin 25 liradan 14 bin 740 liraya yükseltilecek.
* Atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlar 88 bin 499 lira ödemek mecburiyetinde kalacak.
* Sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara 368 bin 789 lira ceza kesilecek.
Çevre cezalarına yeni yıl güncellemesi
Yere çöp atmanın cezası 351 lira olacak. Hava kirliliğine sebep olan işletmelere de 88 bin 499 lira ceza kesilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı çevre cezalarını belirledi. Birçok cezada artış yaşandı. Güncellemeler şu şekilde:
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