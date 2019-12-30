Türkiyenin gururu yerli otomobili üreten babağitlerden Ahmet Nazif Zorlu TGRT Haber’e konuştu. Zorlu, "Türkiye'nin otomobili dünya markası olacak' dedi.
'Yerli Otomobil' dünya markası olacak
30.12.2019 - 12:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Otomobilini üreten 5 babayiğitten biri olan Ahmet Nazif Zorlu TGRT Haber’e konuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : yerli otomobil,
671966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671966.aspx
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