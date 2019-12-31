Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 63’e yükseldi. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde oturan ve 2014 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği torunu Halil İbrahim Kadran için HDP il binası önüne gelen babaannesi Halime Kadran, torununun PKK’lılar tarafından kaçırıldığını ve gelinceye kadar oturma eylem yapacağını söyledi. Aile bireylerinin psikolojilerinin bozulduğunu belirten Kadran, “Torunum 5 yıl önce oturduğumuz Sur ilçesindeki evine 3 gün gelmedi ve yaptığımız araştırmada dağa kaçırıldığını duyduk. Bir daha haber alamadım torunumdan. Ben torunumu istiyorum. Gelsin artık, hepimiz onun hasretinden hasta olduk. Gece gündüz aklımızda ve unutamıyoruz" dedi.