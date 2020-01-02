Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya ile yapılan mutabakatın bölgenin de çıkarına olan bir barış projesi olduğunu belirterek “Burası Türkiye’nin hareket sahasıdır. ‘Libya’da, Kıbrıs’ta ne işiniz var?’ diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız. Türkiye’siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun. Libya’yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk” dedi. AA Editör Masası’nda konuşan Oktay, TBMM’de bugün görüşülecek Libya tezkeresi için de şunları söyledi:

“Tezkere bir yıl için geçerlidir, ihtiyaç ne zamansa gerektiği şekilde gerektiği miktarda gönderilir. Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor. Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü olur, taraflar bu mesajı doğru anlar.”



SAVAŞ UÇAĞINI YAPACAĞIZ

Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekâtı hakkında ise “Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada” diye konuştu.

Türkiye’nin kendi savaş uçağı yapacağını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti: F-35 ile S-400’ün ne alakası var. F-35 İsrail’de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye’de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor? Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız. Oktay, Kanal İstanbul Projesiyle ilgili de “Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek” ifadelerini kullandı.



Meclis, tezkere için toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor. Genel Kurul, saat 14.00’te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak. Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurul’un tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları yirmişer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.